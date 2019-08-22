Пассажирский самолет сгорел дотла после взлета (видео)

Лайнер прервал взлет и выкатился в поле

Пассажирский самолет загорелся при взлете. Инцидент произошел в аэропорту калифорнийского города Оровилл. Видео публикует ТВЦ.RU.

По неизвестной причине небольшой пассажирский самолет Cessna Citation прервал взлет, после чего выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и там загорелся. В результате пожара фюзеляж развалился на несколько частей. На кадрах с места события видно, что самолет выгорел дотла.

На борту воздушного судна находились 10 человек, в том числе двое членов экипажа. Никто из них не пострадал – люди успели покинуть самолет до его разрушения, пишет Газета.ru.

По данным местных СМИ, самолет выполнял частный перелет из Оровилла в Портленд. Аэропорт на время ЧП не прерывал работу.