В Москве обсудили обстановку в Европе в 1939 году

Запад пытался направить агрессивные планы Германии на Восток

В четверг в Москве состоялся круглый стол, приуроченный к 80-летней годовщине подписания договора о ненападении между Советским Союзом и Германией, сообщает "ТВ Центр".

Соглашение между странами было заключено 23 августа 1939 года. Во время дискуссии историки обозначили основные причины, подтолкнувшие СССР на подписание пакта, а также рассказали об обстановке в Европе в начале прошлого столетия.

Западным государствам было выгодно направить военные силы нацистской Германии в сторону нашей страны, чтобы отвлечь внимание от себя.