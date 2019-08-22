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В Москве обсудили обстановку в Европе в 1939 году

14:50
  • четверг
  • 22 августа 2019

Запад пытался направить агрессивные планы Германии на Восток

В четверг в Москве состоялся круглый стол, приуроченный к 80-летней годовщине подписания договора о ненападении между Советским Союзом и Германией, сообщает "ТВ Центр".

Соглашение между странами было заключено 23 августа 1939 года. Во время дискуссии историки обозначили основные причины, подтолкнувшие СССР на подписание пакта, а также рассказали об обстановке в Европе в начале прошлого столетия.

Западным государствам было выгодно направить военные силы нацистской Германии в сторону нашей страны, чтобы отвлечь внимание от себя.

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