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Путин призвал не гнаться за ростом угледобычи в ущерб экологии

14:42
  • четверг
  • 22 августа 2019

Президент в преддверии Дня шахтера также отметил, что труд горняков пользуется заслуженным уважением

Новая стратегия российской угольной отрасли до 2035 года предусматривает рост добычи с 440 до 670 миллионов тонн в год. Об этом в четверг говорили в Кремле  на встрече Владимира Путина с главами угледобывающих регионов. План будет внесен в правительство уже осенью, передает "ТВ Центр".

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При этом глава государства отметил - добыча ресурсов должна сопровождаться повышением безопасности для сотрудников предприятий. Встреча прошла в преддверии Дня шахтера - Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником всех работников отрасли, подчеркнув, что уже три столетия угольная промышленность вносит огромный вклад в развитие нашей страны. Отметил экспортный потенциал и перспективы роста на новых месторождениях, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

"Масштабные планы связаны и с развитием логистики, транспортной инфраструктуры для угольной отрасли, включая расширение БАМа, Транссиба, мощности морских портов и на востоке, и на западе России. Рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций, создания надежных систем безопасности, с реализацией программ социальной поддержки горняков и жителей региона в целом", - отметил Путин.

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