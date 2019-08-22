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"Это было ужасно": соседка в подробностях описала убийство жены уральского депутата

14:09
  • четверг
  • 22 августа 2019

Все думали, что пара счастлива в браке

Соседка Елены и Азата Зариповых стала свидетелем убийства жены уральского депутата. Дома стоят рядом, так что Наталья Шаляпина-Моисеенко слышала все, что происходило ночью на 21 августа у главврача областной больницы.
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"Когда все произошло, мы приехали с отдыха, приехали часа в два. А где-то без пятнадцати четыре раздались выстрелы… И дети начали не кричать, а орать, это было ужасно... Они просто кричали до приезда всех служб… Там было трое детей, все, видимо, произошло на их глазах", - приводит слова Натальи РИА Новости.

Азат Зарипов - главврач областной больницы поселка Локомотивный в Челябинской области, местный депутат. Соседи были уверены, что у него с Еленой счастливый брак, хорошие отношения. Однако, по данным следствия, той ночью Зарипов поссорился с женой и дважды выстрелил в Елену из охотничьего ружья.

Ранее ТВЦ.ru сообщал, что супруги воспитывали троих детей: 11-летнего мальчика и девочек семи и трех лет. Недавно 50-летний депутат уличил свою супругу, которая моложе его на 18 лет, в связи на стороне. Он неоднократно просил жену образумиться и не рушить семью – но Елена попросила развод. Предположительно, откровения жены о любовнике могли вывести депутата из себя и он схватился за ружье.

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