Буланова показала редкое фото с сыном

Пользователи отметили поразительное сходство мальчика с матерью

Певица Татьяна Буланова порадовала поклонников редкой фотографией. Фанаты артистки не избалованы подобными подарками, так что радости их нет предела.

Буланова отдохнула на Мальдивах в компании со своим младшим сыном Никитой, подругой и ее двумя дочерями. Атмосфера курорта так на нее повлияла, что артистка взялась за несвойственное ей занятие: устроила фотосессию на пляже.

Снимок Татьяны с 12-летним сыном Никитой собрал больше всего комментариев. Фолловеры отметили и то, как вырос мальчик – он ростом уже с маму – а также поразительное сходство двух персонажей на фотографии.

Сама артистка также не удержалась и устроила фотосессию на океанском берегу. Буланова нарядилась в эффектное красное платье, которое развевалось на ветру. "Шикарная женщина", - оценили снимки поклонники.

Старший сын Татьяны Булановой – Александр – родился в первом браке певицы с продюсером группы "Летний сад" Николаем Тагриным. Александру сейчас 26 лет, он работает бариста. Младший – Никита - родился в союзе звезды с футболистом Владиславом Радимовым, пишет Teleprogramma.pro.