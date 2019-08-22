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Буланова показала редкое фото с сыном

14:34
  • четверг
  • 22 августа 2019

Пользователи отметили поразительное сходство мальчика с матерью

Певица Татьяна Буланова порадовала поклонников редкой фотографией. Фанаты артистки не избалованы подобными подарками, так что радости их нет предела.
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Буланова отдохнула на Мальдивах в компании со своим младшим сыном Никитой, подругой и ее двумя дочерями. Атмосфера курорта так на нее повлияла, что артистка взялась за несвойственное ей занятие: устроила фотосессию на пляже.

Снимок Татьяны с 12-летним сыном Никитой собрал больше всего комментариев. Фолловеры отметили и то, как вырос мальчик – он ростом уже с маму – а также поразительное сходство двух персонажей на фотографии.

Сама артистка также не удержалась и устроила фотосессию на океанском берегу. Буланова нарядилась в эффектное красное платье, которое развевалось на ветру. "Шикарная женщина", - оценили снимки поклонники.

Старший сын Татьяны Булановой – Александр – родился в первом браке певицы с продюсером группы "Летний сад" Николаем Тагриным. Александру сейчас 26 лет, он работает бариста. Младший – Никита - родился в союзе звезды с футболистом Владиславом Радимовым, пишет Teleprogramma.pro.

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