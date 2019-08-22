Поссорившаяся с Фадеевом Наргиз готовит сюрприз

Конфликт с MALFA - это временные трудности

Певица Наргиз Закирова после ухода от продюсера Максима Фадеева не собирается завершать карьеру и анонсировала свой первый самостоятельный гастрольный тур.

Он начнется в октябре этого года, но в него не войдут песни, написанные Фадеевым, поскольку права на них принадлежат продюсеру.

"Будут звучать абсолютно новые произведения, созданные мной и моими коллегами. Это очень интересный проект, о котором мы долго мечтали. Сейчас мы буквально живем в режиме нон-стоп, готовим сюрприз для моих поклонников", - цитирует слова Наргиз StarHit.

Ранее появилась информация, что MALFА разорвала контракт с Наргиз из-за того, что об этом Фадеева попросила Ольга Серябкина. Последнюю, в свою очередь, считают "второй женой" продюсера. Об этом недвусмысленно намекнула другая бывшая подопечная Фадеева Елена Темникова. В то же время бытует мнение, что Закирову уволили за пьянство.

Наргиз сотрудничала с Максимом Фадеевым с апреля 2014 года. Музыкант написал для нее дебютный сингл "Я не твоя". После этого продюсер и композитор написал для нее еще несколько песен, а 1 сентября 2016 года прошла премьера совместного трека Наргиз и Максима Фадеева под названием "Вдвоем".