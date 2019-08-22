Желание уехать из Украины заставило смыть в унитаз документы

Туристов выдали всплывшие документы

Граждане Ирана в киевском аэропорту "Борисполь" смыли свои паспорта в унитаз.

Группа туристов прилетела из Турции на Украину и должна была проследовать на рейс, вылетающий в Ереван. Однако вместо этого они направились в туалет и долго оттуда не выходили. Как оказалось, иранцы смыли свои реальные паспорта в унитаз и остались дожидаться человека, который должен был передать им документы для путешествия в Европу.

Однако на подозрительных иранцев обратили внимание пограничники. Они подошли к ним и выяснили, что у них нет паспортов. При проверке часть документов нашли в туалете.

Авантюристам отказали в перелете. Теперь их ждет возвращение в Турцию, пишет "Страна.ua".