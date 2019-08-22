Хаос и разрушение: ученые в панике из-за летящего к Земле астероида

Эксперты смоделировали последствия столкновения

Ученые рассчитали последствия столкновения с землей астероида Апофис. Космическое тело названо в честь египетского бога хаоса и разрушения Апопа (Апофис – греческий вариант) – и, как говорят астрономы, полностью оправдывает свое имя.

Компьютерная модель показала, что астероид диаметром 270 метров на скорости в 25 тысяч километров в час упадет в Атлантический океан. Эпицентр придется на район Бермудских островов. Удар будет такой силы, что осколки небесного снаряда улетят обратно в космос.

Один из фрагментов упадет в Тихий океан. По ударом окажутся также Майами и Пуэрто-Рико. Волна докатится до Новой Гвинеи, Борнео и Австралии. Хотя первый удар придется в район Атлантики, не поздоровится даже американскому штату Канзас, Кубе и Южной Америке. Произойдет все это, по расчетам астрофизиков, в не столь далеком 2018 году, пишет Daily Express.