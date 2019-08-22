Лолита отказалась выплачивать многотысячный долг за ЖКХ

Певицу возмутила установка аудиосистемы в лифте за 300 тысяч

Российская певица Лолита Милявская отказалась выплачивать долг за жилищно-коммунальные услуги.

Артистка подала апелляционную жалобу на ТСЖ, которое пытается взыскать с нее 760 тысяч рублей. Товарищество "Большие Каменщики" утверждает, что Лолита в течение нескольких лет не платит за коммунальные услуги, содержание и ремонт дома, пишет "Экспресс-газета".

В свою очередь певица настаивает, что не собирается отдавать деньги за те услуги в доме, которыми не пользуется. Так, например, в лифте установили музыкальный центр за 300 тысяч рублей. По словам артистки, за эти деньги она лично готова в нем выступать.