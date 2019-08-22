Зеленский пожаловался Джонсону на Россию

Лидеры договорились противостоять возвращению России в G7

Возвращение России в G7 невозможно, пока Москва не прекратит нарушать международное право и подрывать мировую безопасность. Об этом говорится в сообщении офиса президента Украины Владимира Зеленского по итогам его телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

В Киеве утверждают - лидеры во время беседы согласились, что о возобновление формата "Группы восьми" говорить рано. В частности, Зеленский пожаловался Джонсону на "агрессию" России, которая якобы проводится на Украине. Не упустил он возможности вновь упомянуть тему "оккупации" Крыма. Лидер Украины в очередной раз проигнорировал выбор жителей полуострова, которые в ходе референдума пожелали воссоединиться с Россией.

Джонсон, как сообщает пресс-служба Зеленского, в ответ заверил украинского президента, что позиция о невозможности членства России в G7 будет продемонстрирована на саммите, который пройдет 24-26 августа.

В четверг Зеленский озвучил условия, при которых формат "восьмерки" может возобновиться. Список требований к Москве он опубликовал в Facebook. Среди них – прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение политических заключенных.

Ранее президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп положительно высказались о возможном возвращении России в G7. Последний предложил серьезно подумать на эту тему, если соответствующее предложение поступит. В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель скептически отнеслась к данной теме.

Видео: в России оценили предложение о возвращении в "Большую восьмерку"

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