Супероружие России в Арктике напугало британцев

История обрастает фантастическими деталями

"Владимир Путин наводнил Арктику своим супероружием" – такими заголовками пестрит британская пресса. Журналисты различных изданий, ссылаясь на "достоверные источники", раскрывают зловещий план российского президента. Оказывается, целый дивизион новейших и совершенно секретных суперракет был направлен в арктический регион сразу после того, как президент США заявил о своем намерении купить Гренландию.

"Российские власти направили дивизион специально подготовленных к арктическим условиям ракет класса "земля-воздух" в район северного российского города Мурманска", - пишет Daily Express.

По данным лондонских "экспертов", Путин считает Арктику сферой национальных интересов России. В частности, особый интерес Москвы - в контроле над Северным морским путем, который в последние годы из-за глобального потепления дольше остается проходимым для судов.

Как утверждает британское издание, направленный в Арктику ракетный дивизион – часть российской системы "Тор", которую Москва размещает на границах страны. По данным журналистов, "Тор- M2ДT" способен работать при температурах до минус 50 градусов Цельсия. Возле Мурманска разместятся 16 ракет "земля-воздух" с дальностью полета до 12 километров, утверждают британские военные специалисты.