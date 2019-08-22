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Найден простейший способ продления жизни

16:29
  • четверг
  • 22 августа 2019

Это может сделать любой, не выходя из дома

Ученые назвали способ продления жизни, который не связан с диетами и другими ограничениями. Как оказалось, проще всего снизить риск ранней смертности тем людям, которые регулярно подвергают себя физическим нагрузкам.
Названы продукты, помогающие сохранить зрение

Более того, как утверждается в исследовании British Medical Journal, это можно сделать, не выходя из дома. Так, подойдет уборка или другая работа на дому. Специалисты также выяснили, что при сидячем образе людям, заботящимся о здоровье, достаточно ходить быстрым шагом по 24 минуты в день.

В исследовании указывается, что риск преждевременной смерти повышается более чем в два раза, если человек проводит по девять-десять часов в сидячем положении. Однако негативный эффект от офисной работы можно нивелировать, если уделять время физическим нагрузкам.

Ранее Минздрав назвал четыре способа продлить жизнь.

О том, как правильно питаться и быть здоровым, ТВЦ.RU рассказала диетолог Елена Соломатина:

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