Найден простейший способ продления жизни

Это может сделать любой, не выходя из дома

Ученые назвали способ продления жизни, который не связан с диетами и другими ограничениями. Как оказалось, проще всего снизить риск ранней смертности тем людям, которые регулярно подвергают себя физическим нагрузкам.

Более того, как утверждается в исследовании British Medical Journal, это можно сделать, не выходя из дома. Так, подойдет уборка или другая работа на дому. Специалисты также выяснили, что при сидячем образе людям, заботящимся о здоровье, достаточно ходить быстрым шагом по 24 минуты в день.

В исследовании указывается, что риск преждевременной смерти повышается более чем в два раза, если человек проводит по девять-десять часов в сидячем положении. Однако негативный эффект от офисной работы можно нивелировать, если уделять время физическим нагрузкам.

Ранее Минздрав назвал четыре способа продлить жизнь.

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