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Песков поиронизировал над продажей Гренландии

16:35
  • четверг
  • 22 августа 2019

Россия международным шопингом не занимается

Тема покупки США у Дании Гренландии не сходит со страниц мировых СМИ. Комментировать желание Дональда Трампа приобрести самый большой остров на Земле пришлось даже Кремлю. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не будет вмешиваться в эту историю.
Трамп покупает мир

Песков подчеркнул, что вопрос с покупкой Гренландии связан с отношениями между США и Данией. Сейчас между Вашингтоном и Копенгагеном "определенная черная кошка пробежала", но это не вопрос Кремля.

"Это не наше дело, мы таким международным шопингом не занимаемся", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп интересовался у своих помощников возможностью покупки у Дании Гренландии. Позднее президент США подтвердил эту информацию, но подчеркнул, что это не является приоритетом. Тем не менее, 21 августа Трамп отложил свой визит в Данию из-за нежелания Копенгагена обсуждать сделку. Его оскорбила формулировка, с которой премьер-министр королевства отказала в обсуждении продажи острова. Метте Фредериксен назвала идею Трампа абсурдной.

Накануне стало известно, что Вашингтон хотел предложить Дании за Гренландию 600 миллионов долларов в год ежегодно. Кроме того, Белый дом планировал единовременно выплатить Копенгагену крупную сумму, чтобы подтолкнуть ее к сделке. СМИ и пользователи соцсетей в шутку предложили Трампу не мелочиться и купить Великобританию.

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