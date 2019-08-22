Названы время и место похорон Александры Назаровой

Народную артистку России Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Прощание с актрисой пройдет в театре имени Ермоловой 24 августа, с 11:00 до 13:00, передает ТАСС.

Александра Назарова скончалась 20 августа. Актрисе было 79 лет. Последние месяцы своей жизни Назарова провела в больнице, у нее были проблемы с легкими.

Назарова снялась более чем в 80 фильмах и сериалах. Россияне полюбили ее за роль бабы Нади в сериале "Моя прекрасная няня".

Видео: передача "Мой герой" с Александрой Назаровой