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Актер из "Крестного отца" рассказал о сексе с Мэрилин Монро

16:54
  • четверг
  • 22 августа 2019

Фанаты голливудской красавицы в ответ записали его на сканирование мозга

Народ не поверил актеру Джанни Руссо, который ранее обвинил актрису Мэрилин Монро в серьезном преступлении – изнасиловании несовершеннолетнего.
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Как рассказал в своем биографии звезда фильма "Крестный отец", 33-летняя Монро якобы совратила 15-летнего Руссо после их знакомства в парикмахерской. Актер в красках описал в своей книге секс со знаменитостью. С его слов, он был приглашен к ней в номер отеля, откуда они не вылезали все выходные.

Судя по реакции в соцсетях и интернете, никто не поверил Руссо. Актера назвали выдумщиком и засомневались в правдивости истории, которая всплыла много лет спустя после случившегося.

- Я не верю ни единому слову.

- Он только что об этом вспомнил!

- Кому-то пора на сканирование мозга.

- Какое совпадение, со мной то же самое было.

В книге "Голливудский крестный отец: Моя жизнь в мафии и кино" Руссо также возложил ответственность за смерть Монро на брата президента США Джона Кеннеди, пишет Daily Mail. Актер утверждает, что тот якобы не желал, чтобы о романе главы государства и актрисы  стало известно.

Смотрите документальное кино Леонида Млечина "Мэрилин Монро и её последняя любовь"

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