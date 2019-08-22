Пожар на складе свечей в Петербурге тушат по максимальному уровню

Огнем охвачено 4 тысячи квадратных метров, есть пострадавший

В Санкт-Петербурге загорелся склад свечей, пожарные тушат огонь по максимальному для города уровню – пятому.

На данный момент площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров, рухнули перекрытия третьего и четвертого этажей.

С огнем борются более 100 пожарных, к тушению привлечены также специализированный поезд и вертолет Ми-8, пишет РИА Новости.

Из здания успели эвакуировать 200 человек. На данный момент известно как минимум об одном пострадавшем, он получил ожоги.