Строительство метро "Давыдково" завершат до конца 2021 года

Пока станция готова на 15%

Новая станция московского метрополитена "Давыдково", часть Большой кольцевой линии, будет построена до конца 2021 года. Об этом сообщил мэр Москвы во время осмотра объекта. По словам Сергея Собянина, открытие станции серьезно улучшит транспортную ситуацию сразу в трёх столичных районах с населением более чем в 380 тысяч человек.

На то, чтобы добраться до ближайшей станции метро в час пик, у жителей района Фили-Давыдково уходит до получаса. При этом нагрузка на общественный транспорт с каждым годом только растёт: в микрорайоне возводят новые жилые комплексы, в том числе по программе реновации. Открытие на Аминьевском шоссе станции "Давыдково", которая станет частью Большой кольце­вой линии метро, будет дополнительным бонусом для новосёлов, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это сложный район. Здесь более 240 домов попало под реновацию в двух районах. Здесь будет большое строительство и увеличение количества жителей. Метро улучшит ситуацию для трех прилегающих районов Москвы - это около 380 тысяч жителей. Снизит нагрузку на Аминьевское шоссе, на Кутузовский проспект", - сообщил Собянин.

На карте будущая платформа "Давыдково" займёт место между станциями "Можайская" и "Аминьевское шоссе". Для её строительства специалисты позаимствовали опыт испанских проектировщиков. Метро в Мадриде и Барселоне возводится по "береговому" принципу: когда в центре проходят пути в обоих направлениях, а по бокам две отдельные платформы. Такой метод позволяет экономить до 30% бюджета и времени. Для Москвы - совершенно новый опыт, а потому и оборудование для прокладки такого двухпутного тоннеля пришлось везти издалека.

В ближайшее время в Москву из северной столицы доставят специальный десятиметровый щит. С его помощью начнут прокладку следующего участка тоннеля. Устройству по традиции дают имя - обязательно женское. Однако характер у такой "железной леди" совсем не хрупкий. Щиту предстоит пройти километры подземных маршрутов и выгрузить на поверхность тонны породы.

Станция готова всего на 15%, но очертания будущей платформы уже проглядывают. Единственный вестибюль будет выходить прямо к жилым домам. А архитекторы позаботятся о том, чтобы внешний вид метро лаконично вписался в живописную картину района. Белые потолки добавят станции света и лёгкости, а полированный мрамор и многочисленные светильники должны создать эффект мерцания. Интерьер, впрочем, будет еще дорабатываться, пока у строителей много другой работы.

"Сейчас производим работы по разработке котлована и креплению котлована. Глубина заложения станции составит 33 метра. И уже в IV квартале 2019 года мы планируем принять первый конструктивный бетон самой станции, начать строительство", - рассказал руководитель строительства АО "Мосинжпроект" Роман Модин.

"Давыдково" станет одной из 31 станций Большой кольцевой линии - самого большого метрокольца в мире! Как раз сегодня, отметил мэр, началась прокладка последнего тоннеля северо-восточной части БКЛ. Впереди еще 30 километров подземных маршрутов, но сдать станции обещают в срок. Жители окрестностей Аминьевского шоссе смогут оценить новое метро уже в 2021 году.

Анна Пешехонова, Андрей Булычев, Михаил Фёдоров. "ТВ Центр".

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен