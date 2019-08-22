"Мой робот-пылесос приосанился": запуск "Федора" в космос впечатлил россиян

На орбите робот пробудет 2 недели

Тренировки с запущенным к Международной космической станцией российским роботом "Федором" начнутся 25-26 августа. Об этом сообщает Роскосмос. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-14", который несёт робота к МКС, успешно стартовала утром с космодрома "Байконур". Стыковка с запланирована на субботу.

Он дважды сказал, что готов. Покрепче сжал в металлической ладони российский флаг и приготовился покорить космос. Практически так же, как Юрий Гагарин в 61-м.

На Международную космическую станцию впервые отправился российский робот. Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований. Аббревиатура на английском читается как "Фёдор". Позывной в полёте - Skybot F-850. Его рост — 1,9 см. Вес — почти 160 килограммов. Время автономной работы - 1 час. Оснащен множеством датчиков и видеокамер. В ходе полёта передавал на Землю параметры полёта, которые фиксировал.

— Двадцатая секунда полета. Зафиксирована перегрузка 1,5G. Значение перегрузки штатное. Выполняется разворот по тангажу.

Сегодняшний запуск - это еще и испытания ракеты "Союз-2.1а". Она пока возит только грузы. А в следующем году на ней начнут летать люди. Сейчас для полетов человека используется ракета-носитель "Союз-ФГ", на которой установлены аналоговая система управления и навигации украинского производства. Объясняя простым языком: ракетой целятся в небо и, как говорят конструкторы, стреляют в заданную точку пространства. Практически как из пистолета. А вот на "Союзе 2.1а" стоит российская цифровая система управления, которая уже в ходе полета разворачивает ракету. Были опасения, что такое изменение траектории полета система аварийного спасения экипажа, сокращенно САС, может посчитать нештатной ситуацией и начать работать по экстренному протоколу. То есть отстрелит космический корабль от якобы терпящей бедствие ракеты. На головном обтекателе установлена специальная штанга с двигателями. Пилотируемые запуски всегда проводят с системой аварийного спасения. Грузовые - без. И вот сегодня как раз таки испытывали взаимодействие ракеты-носителя и САС. Всё прошло без инцидентов.

Все тяготы и перегрузки полета робот "Федор" переносил с железной стойкостью. Усиленный металлом голос даже ни разу не дрогнул. На Земле за космического путешественника волновались тысячи зрителей прямой трансляции полета.

— Федяяяяяяяяяяя! Сейчас все роботы планеты смотрят с восхищением на твой подвиг. И теперь с верой смотрят в светлое будущее всего железного человечества!

— Мой робот-пылесос даже как-то приосанился :-)

— Голос у Феди зачётный - классные отчеты давал по ходу полета. Правда, я всё ждал, когда он начнет задвигать про "кожаных мешков" (так роботы могли бы назвать человек, - прим. редакции).

— Смотрю Дядю Фёдора схомутали, чтобы он там кнопочки не жал, а то рванёт "Теслу" масковскую догонять.

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Обучаемый антропоморфный робот "Фёдор" обладает элементами искусственного интеллекта. Его уже научили самостоятельно водить автомобиль, стрелять из пистолетов с двух рук (на МКС оружия, правда, нет), выполнять простую работу — поднести стакан воды или соединить кабели. "Федя" все записывает: что видит вокруг, что слышит. Может поддержать простую беседу, способен работать по системе аватара, в точности повторять движения человека. Сигнал может идти из соседнего отсека на МКС или даже с Земли. На орбите его ждёт друг - российский космонавт Александр Скворцов. Они уже познакомились на земле и путём сопряжения устройств нашли общий язык.

"Робот антропоморфный может человека заменить. Во время разгерметизации, аварии, при пожаре. Когда человек может работать только в каких-то защищенных средствах - робот, наверное, может выполнить его работу", - говорит начальник научного управления ЦПК им. Гагарина Андрей Курицын.

До станции два дня лёта. Потом две недели работы в паре с человеком. В сентябре "Федя" вернётся на землю, чтобы поделиться с людьми своими впечатлениями о космосе. Свои замечания наверняка внесёт космонавт Александр Скворцов. Увидимся на международной космической станции, сказал "Фёдор" выйдя на орбиту Земли. Жаль, рукой не помахал, немного расстроились его поклонники.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".