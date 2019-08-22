Склад со свечами в Петербурге тушат всем городом

На работу вызвали всех: и тех, кто был на выходных, и тех, кто в отпуске

Число пострадавших в результате пожара на складе церковных свечей в Санкт-Петербурге возросло до трех человек.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем. Однако на данный момент известно о том, что одного госпитализировали в состоянии средней тяжести с места происшествия, еще у двоих диагностировали отравление угарным газом и ожоги, пишет "Интерфакс".

Огнем охвачены четыре тысячи квадратных метров, пожару присвоен максимальный, пятый уровень сложности. В здании рухнули перекрытия на третьем и четвертом этажах.

По данным telegram-канала "Mash на Мойке", в тушении принимают участие все пожарные Санкт-Петербурга, даже руководство и те, кто был на выходных или в отпуске. Также с огнем борются два пожарных поезда и вертолет Ми-8.

Из склада были эвакуированы порядка 200 человек, также выведены на улицу люди из ближайших зданий. Округу заволокло густым и едким дымом.

Причины пожара пока не выяснены, но известно, что он начался на третьем этаже.