"Пусть Мэй поучится": танцующую лезгинку Захарову сняли на видео

Представитель МИД показала себя в Пятигорске

Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук" в Пятигорске. Официальный представитель МИД посетила секцию обучения кавказским танцам. ТВЦ.RU публикует видео с Захаровой.

Подписчики профиля МИД в твитере бурно отреагировали на видео с танцующей Захаровой. "Одно из самых больших достижений МИД России", - иронизирует народ. Многие вспомнили бывшего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, которая часто демонстрировала свою подвижность на официальных мероприятиях.

- Терезе Мэй надо у Марии уроки танца взять! - Это вам не Тереза Мэй! Пошлите ей запись, пусть поучится!

Пользователи также обратили внимание на внешний вид Захаровой. В частности, официального представителя МИД раскритиковали за мятое платье.

"Платье коротковато. А так ничего. Коленки надо прикрывать по статусу", - отметила Тася Сюрр.

"А шо, платье погладить она не могла?" – распек Захарову за неопрятный вид пользователь, скрывающийся под ником Israland_sgTAfx.

В 2016 году Захарова станцевала "калинку" на саммите Россия-АСЕАН в Сочи. Оценить танцевальный талант представителя МИД можно на видео ниже:

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