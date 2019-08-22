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Между Макроном и "мясом по-французски" провели аналогию

18:20
  • четверг
  • 22 августа 2019

Жителям республики напомнили 200 лет заигрываний перед Россией

Украинская общественность все никак не может успокоиться после встречи президентов России и Франции на Лазурном берегу.

Так, писательница Оксана Забужко раскритиковала идею Эммануэля Макрона вернуть Россию в G8. Она напомнила, что французы уже 200 лет поклоняются и заигрывают перед российскими императорами, вождями и президентами.   

"По поводу "мяса по-французски", то есть Макрона с его позором <…> Это не просто политкуревство, а часть французской культуры: Бастилия, конечно, Бастилией, пусть вражеская кровь оросит наши поля и вот это вот все, но табачок, когда ближе к делу, понесут месье энкаведисту аж бегом", - заявила Забужко.

Встреча Макрона и Путина прошла 19 августа в резиденции Брегансон. Лидеры общались более трех часов. За это время они успели обсудить конфликт в Сирии, ливийский вопрос, природные пожары и тему изменения климата.

После переговоров Макрон опубликовал пост в Facebook в котором отметил, что французы "верят в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока". Эта фраза стала поводом для словесных экзерсисов украинской элиты.

Видео: Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7

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