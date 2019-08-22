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Опубликовано видео первого полета российского беспилотника-разведчика

18:12
  • четверг
  • 22 августа 2019

Аппарат получил новые возможности благодаря отечественным разработкам

Российский разведывательный беспилотник "Форпост-Р" совершил первый полет. Видео Министерства обороны публикует ТВЦ.RU.

На кадрах запечатлен взлет беспилотного летательного аппарат, полет над лесом и посадка.

"Форпост-Р" создан из российских материалов и оснащен современным российским оборудованием и программным обеспечением. Беспилотник способен вести разведку круглосуточно. Первые аппараты начнут поступать в войска с 2020 года.

Видео: Появилось видео полета новейшего беспилотника "Альтиус-У"

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