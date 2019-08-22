ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Главными площадками "PROлето" 31 августа станут ВДНХ и проспект Сахарова

18:22
  • четверг
  • 22 августа 2019

Фестиваль начнется в 15:00

В Москве 31 августа на проспекте Академика Сахарова пройдет общегородской молодежный фестиваль "PROлето". Он посвящен окончанию летнего сезона и грядущего Дня знаний, передает агентство "Москва".

"Российский союз молодежи обратился к дирекции ВДНХ с инициативой включиться в проведение фестиваля "PROлето". Также мы написали заявление об организации еще одной площадки. В качестве наилучшей для нас мы выбрали проспект Академика Сахарова. Департамент региональной безопасности Москвы согласовал нам это место", - рассказал председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

Сбор участников начнется в 14:00 на проспекте Сахарова. Сам фестиваль пройдет трех часов дня до семи вечера, а затем переместится на ВДНХ.

Главное сегодня
Музыкальный фестиваль Pro Leto
Музыкальный фестиваль Pro Leto
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.