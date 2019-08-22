Главными площадками "PROлето" 31 августа станут ВДНХ и проспект Сахарова

Фестиваль начнется в 15:00

В Москве 31 августа на проспекте Академика Сахарова пройдет общегородской молодежный фестиваль "PROлето". Он посвящен окончанию летнего сезона и грядущего Дня знаний, передает агентство "Москва".

"Российский союз молодежи обратился к дирекции ВДНХ с инициативой включиться в проведение фестиваля "PROлето". Также мы написали заявление об организации еще одной площадки. В качестве наилучшей для нас мы выбрали проспект Академика Сахарова. Департамент региональной безопасности Москвы согласовал нам это место", - рассказал председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

Сбор участников начнется в 14:00 на проспекте Сахарова. Сам фестиваль пройдет трех часов дня до семи вечера, а затем переместится на ВДНХ.