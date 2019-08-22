Почерневшая Дана Борисова шокировала поклонников

Лицо ведущей пережило издевательства

Российская телеведущая Дана Борисова перепугала подписчиков новой фотографией в Instagram.

Ведущая выложила крупным планом лицо, на котором виднеются черные пятна. Борисова не сразу объяснила, откуда у нее появились такие изъяны, поэтому обеспокоенные россияне завалили ее вопросами.

"Что за синяки на лбу", "Даночка, что с лобиком?", "Это что происходит?!", "Дана, я подумала что Вас побили где-то", - написали интернет-пользователи. (Орфография и пунктуация авторов сохранена – прим.ред.).

В результате Борисова не выдержала и объяснила, что сделала лазер против пигментации кожи, пишет интернет-портал "Дни.ру".