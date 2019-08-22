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Украинский политик: доказательств для посадки Порошенко достаточно

19:32
  • четверг
  • 22 августа 2019

А политической воли — нет

Петр Порошенко вызвали 3 сентября на допрос в Государственное бюро расследований, сообщила представитель бюро Анжелика Иванова. Она не смогла назвать дело, в рамках которого экс-президента будут допрашивать.

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Ранее сообщалось, что против Петра Порошенко расследуется 11 уголовных дел, в том числе о государственной измене и злоупотреблении служебным положении. Сейчас бывший президент находится в Норвегии, куда уехал вместе с семьей накануне.

В Киеве полагают, что у уголовных дел против Порошенко есть перспективы. По словам главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, экс-президент может сесть в тюрьму или сбежит за границу в поисках политического убежища. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева, материалов и доказательств для посадки Петра Порошенко достаточно. Однако он не уверен, что у властей хватит на это политической воли.

"Посадят или нет, зависит в том числе и от позиции американцев. Сложно предсказать, ведь там все тоже неоднородно, есть различные центры влияния", - неопределенно сказал он в интервью агентству ФАН.

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