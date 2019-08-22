Более 200 детей: педофильный скандал разразился во Франции

Это дело может стать крупнейшим в истории страны

Французского хирурга Джоэля Ле Скуарнека заподозрили в изнасиловании 250 несовершеннолетних пациентов.

На след 66-летнего врача вышли благодаря дневнику, в котором он описывал все манипуляции над детьми, когда те находились под наркозом. Со слова адвоката одной из жертв, читать эти тексты невозможно, так как "извращение там огромно".

На данный момент мужчина задержан. Он утверждает, что написанное в дневнике – лишь плод его фантазии и признается лишь в нескольких эпизодах "неподобающих действий", сообщает RTBF. 14 лет назад Джоэля Ле Скуарнека осудили за хранение детской порнографии, однако, отбыв срок, мужчина продолжил работать хирургом.

Если все 250 преступлений подтвердятся, то это дело может стать крупнейшим в истории Франции. В настоящее время полицейские опрашивают родителей жертв, которые упомянуты в дневнике.