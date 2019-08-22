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Как не пропустить первые симптомы проблем с головой

20:17
  • четверг
  • 22 августа 2019

Назван главный признак скорого слабоумия

Ученые советуют людям, которые заботятся о своем здоровье, чаще проверять кровяное давление из-за связи высоких показателей с повреждением сосудов головного мозга после выхода на пенсию.
Найден простейший способ продления жизни

Так, в группе риска – люди, у которых имеются проблемы с давлением в раннем возрасте (группа от 43 до 53 лет). У таких пациентов, согласно работе ученых,  к 70 годам поврежденные сосуды появлялись с большей вероятностью.

Как пишет Independent со ссылкой на исследование Университетского колледжа Лондона, высокое давление в возрасте от 36 до 43 лет может обернуться в старости уменьшением мозга. При этом отмечается, что связи между повышенным давлением и накоплением амилоидного белка, который является признаком болезни Альцгеймера, не найдено.

Защитить центральную нервную систему от возрастных изменений поможет регулярная диагностика, а также - в случае необходимости - медицинское вмешательство для снижения высокого кровяного давления.

Ранее ученые из США, Катара и Австралии выяснили, что некоторые продукты вызывают появление старческого слабоумия. При их употреблении риск возникновения деменции увеличивается в два раза

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