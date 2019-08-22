"Глаза открыл – а у него слезы": дальнобойщик мчался по трассе 17 часов, чтобы спасти котенка

Водителю пришлось ехать из Башкирии в Екатеринбург, поскольку никто не смог ему помочь

Дальнобойщик Александр Ермолаев из Саратова спас котенка, которого сбила машина на трассе в Башкирии.

Сначала мужчина проехал мимо, однако картина была настолько жалкая, что он развернулся на ближайшем перекрестке и поехал обратно.

"Краем глаза увидел, как что-то мокрое и пушистое сползало на обочину, в тот день шел дождь. У меня сердце облилось кровью", - рассказал дальнобойщик.

Когда он поднял малыша, то понял, что он весь переломанный – задняя лапка буквально болталась на связках, а шерстка была ободрана в нескольких местах до крови.

"Я не знал, живой он или неживой. Лежал с закрытыми глазами. Я подошел, начал его гладить, он глаза открыл – и у него слезы потекли", - добавил Ермолаев.

Тогда мужчина позвонил домой, чтобы ему через интернет нашли ближайшую ветеринарную клинику. Как оказалось - в селе Языково Башкирской республики, однако местные врачи не смогли ни чем помочь, так как у них не было оборудования. Они сделали только обезболивающий укол.

Тогда котенок поехал вместе с Ермолаевым в Екатеринбург, куда он вез свой груз. До столицы Урала мужчина ехал без остановки 17 часов. Каждые три часа он обрабатывал животному ранки.

Ветеринары центра реабилитации животных а Екатеринбурге сумели спасти котенка, однако лапку пришлось ампутировать. Теперь Александр хочет забрать малыша к себе. У него дома уже живет взрослая кошка.

"Надеюсь, они уживутся. Но он в любом случае на улице не останется: родители уже тоже претендуют на него, если у меня не приживется", - рассказал мужчина.