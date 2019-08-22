Россия и Мозамбик подписали ряд важных соглашений

В частности, "Роснефть" займется разведкой газовых месторождений в африканской стране

Владимир Путин принял в Кремле президента Мозамбика Филипе Ньюси. Лидеры двух стран обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран, передает "ТВ Центр".

По итогам переговоров был подписан ряд соглашений. В частности, "Роснефть" начнет разведку и разработку шельфовых месторождений природного газа в африканской стране. Россия и Мозамбик также будут тесно взаимодействовать в таких сферах, как электроэнергетика, геология и недропользование.

Приветствуя перед началом переговоров своего мозамбикского коллегу, Владимир Путин отметил, что две страны связывают давние партнерские отношения, а российско-мозамбикское торгово-экономическое сотрудничество имеет большой потенциал.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен