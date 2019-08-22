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Собянин открыл Кубок мэра Москвы по хоккею

22:18
  • четверг
  • 22 августа 2019

В этом году на лед в составах команд выйдут 12 олимпийских чемпионов

В Москве во дворце спорта "Мегаспорт" стартовал традиционный турнир Кубок мэра по хоккею. Соревнования проводятся уже в 12 раз и традиционно предшествуют началу чемпионата КХЛ, передает "ТВ Центр".

Приз разыграют между собой подмосковный "Витязь" и московские "Динамо", "Спартак" и ЦСКА. Команды проведут друг с другом по одному матчу и распределят места в зависимости от количества набранных очков. В этом году на лед в составах команд выйдут 12 олимпийских чемпионов. Главным нововведением стала образовательная программа для юных болельщиков. Они смогут не просто наблюдать за происходящим на льду, но и услышат профессиональный комментарий хоккейного эксперта. С приветствием к участникам и зрителям соревнований обратился Сергей Собянин. Он отметил, что открытие турнира совпало с празднованием Дня флага России.

"Поздравляю вас с большим спортивным праздником -  началом хоккейного  сезона. Сегодня еще один праздник - 350 лет российскому флагу. С праздником! Наш российский триколор неоднократно поднимался на самых престижных соревнованиях - в честь сборной России по хоккею. Слава легендарным российским хоккеистам. И без всякого сомнения, Москва является сердцем русского хоккея. Десятки тысяч подростков и взрослых москвичей беззаветно преданы хоккею. Объявляю Кубок мэра Москвы по хоккею открытым!" – сказал Собянин.

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