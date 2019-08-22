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В Казани стартовал чемпионат WorldSkills

22:27
  • четверг
  • 22 августа 2019

С участниками национальной сборной встретился Дмитрий Медведев

В столице Татарстана стартовал 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills. В этом году в нем принимают участие полторы тысячи специалистов из 63 стран, передает "ТВ Центр".

Соревнования пройдут по 56 дисциплинам. Церемония открытия прошла на футбольном стадионе "Казань-арена". Красочное шоу началось с представления стран-участниц, флаги которых вынесли сами конкурсанты.

Затем собравшиеся увидели яркое представление, темой которого стала история становления молодого профессионала. Среди гостей на церемонии открытия чемпионата был и Дмитрий Медведев. Ранее глава правительства осмотрел площадку выставочного центра "Казань-экспо", построенную для проведения соревнований по рабочему мастерству. Там премьер встретился с участниками национальной сборной России, которые представляют нашу страну в чемпионате, и пожелал им успехов.

"Ещё совсем недавно мы только начинали свой путь в рамках мирового движения WorldSkills. И казалось, что мы делаем лишь какие-то первые шаги. Но результаты, которые были показаны вашими предшественниками, оказались абсолютно вдохновляющими. Оказывается, мы и можем, и умеем. И хотя вы все молодые люди – ребята, девушки, вы будете представлять нашу очень большую страну. Мы, естественно, за вас будем болеть", - сказал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

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