Москва готовится к фестивалю "Спасская башня"

Перед зрителями выступят 30 военных музыкальных коллективов из 12 стран

В Москве завершаются последние приготовления к открытию военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Он пройдет с 23 августа по 1 сентября на Красной площади, передает "ТВ Центр".

В четверг состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки музыкального праздника. Участники поставили на ней оттиск специального почтового штемпеля. Затем прошел предпремьерный показ представления.

Фестиваль "Спасская башня" состоится уже в 12-й раз. Его главной темой в этом году станет соло с оркестром. Перед зрителями выступят 30 военных музыкальных коллективов из 12 стран, в том числе Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля, Центральный оркестр Министерства обороны России, музыканты Вооруженных сил Турции и Народной армии Северной Кореи. Свои программы на Красной площади представят две международные группы - Кельтский оркестр военных волынок и барабанов, а также команда кельтских танцоров.

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