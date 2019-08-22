Мажор-лихач на Mercedes насмерть сбил старушку в Москве

Пенсионерка погибла на месте

В Москве 19-летний лихач на Mercedes насмерть сбил старушку, которая намеревалась перейти дорогу.

Трагедия произошла на улице Песчаная. Молодой человек мчался на машине со скоростью 100 километров в час и не успел затормозить, когда пожилая женщина вышла на дорогу. От удара ее отбросило на несколько метров. Пенсионерка скончалась на месте, пишет "Московский комсомолец".

Как сообщает telegram-канал "112", за рулем сидел сын бизнесмена Давида Даймана Бэнн. Юноша был трезв и очень напуган.

Подоспевший на место аварии отец с помощниками хотели скрутить номера, но этого им не дали сделать свидетели аварии. Мать Бэнна попросила оставить ее ребенка в покое и дать ему шанс.

"Прошу его не беспокоить, у него депрессия. <…> Это же не намеренно, я тоже переживаю.<...> Живым надо шанс давать", - заявила она РЕН ТВ.