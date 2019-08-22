ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кому категорически нельзя есть арбузы

22:40
  • четверг
  • 22 августа 2019

Россиян предупредили об опасности

Арбуз на 90% состоит из воды и обладает мочегонными свойствами. Он хорошо подходит тем, у кого есть проблемы с почками. Об этом сообщил врач-диетолог Вадим Крылов. Он также рассказал, кому противопоказан арбуз.

Как правильно выбрать спелый арбуз
Ученые обнаружили в арбузах нитраты, провоцирующие рак

"Это действительно очень полезный продукт. Но мы не можем знать наверняка, как он был выращен, добавили ли туда что-то вредное для цвета или запаха. Есть его не стоит людям с хронической и терминальной стадиями почечной недостаточности", - предупредил специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Диетолог перечислил полезные вещества, которые содержат арбузы: это натрий, калий, кальций, фосфор, витамины B1, B2 и C, фолиевую кислоту, а также бета-каротин. Несмотря на это, есть их не рекомендуется после 19:00.

"Они содержат полезный фруктовый сахар. Если съесть эти продукты после 19 вечера, то сахар отложится в жир, его можно не успеть израсходовать", - сообщил Крылов.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала ТВЦ.RU, как правильно питаться. По ее словам, есть вечером можно.

В четверг в Москве пожилой мужчина скончался в больнице, отравившись арбузом. 72-летний пенсионер сам обратился к медикам с жалобами на сильные боли. Врачи диагностировали у пациента острое отравление и сразу же отправили в отделение реанимации. Однако спустя некоторое время мужчина скончался.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Семья за столом ест арбуз
Семья за столом ест арбуз
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.