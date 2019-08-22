Кому категорически нельзя есть арбузы

Россиян предупредили об опасности

Арбуз на 90% состоит из воды и обладает мочегонными свойствами. Он хорошо подходит тем, у кого есть проблемы с почками. Об этом сообщил врач-диетолог Вадим Крылов. Он также рассказал, кому противопоказан арбуз.

"Это действительно очень полезный продукт. Но мы не можем знать наверняка, как он был выращен, добавили ли туда что-то вредное для цвета или запаха. Есть его не стоит людям с хронической и терминальной стадиями почечной недостаточности", - предупредил специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Диетолог перечислил полезные вещества, которые содержат арбузы: это натрий, калий, кальций, фосфор, витамины B1, B2 и C, фолиевую кислоту, а также бета-каротин. Несмотря на это, есть их не рекомендуется после 19:00.

"Они содержат полезный фруктовый сахар. Если съесть эти продукты после 19 вечера, то сахар отложится в жир, его можно не успеть израсходовать", - сообщил Крылов.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала ТВЦ.RU, как правильно питаться. По ее словам, есть вечером можно.

В четверг в Москве пожилой мужчина скончался в больнице, отравившись арбузом. 72-летний пенсионер сам обратился к медикам с жалобами на сильные боли. Врачи диагностировали у пациента острое отравление и сразу же отправили в отделение реанимации. Однако спустя некоторое время мужчина скончался.

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