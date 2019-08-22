Умер заслуженный артист России Виктор Власов

Известному артисту было 65 лет

В четверг стало известно о смерти заслуженного артиста России Виктора Власова. Ему было 65 лет. Соболезнования родным и близким актера принесли в Московском академическом театре имени Маяковского. Там отметили, что Власов проработал в театре 40 лет.

Прощание с артистом пройдет 24 августа. В 11:00 состоится отпевание в Храме Вознесения Господня, затем - гражданская панихида в театре Маяковского. В 14:00 пройдет кремация на Хованском кладбище.

Виктор Власов родился 16 сентября 1953 года. По окончании ГИТИС он поступил в театр Маяковского. Актер снимался и в кино. В частности, сыграл роли в картинах "Жизнь Клима Самгина" и "Следствие ведут знатоки".

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