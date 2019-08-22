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Борис Джонсон опозорил Елизавету II во Франции (видео)

22:56
  • четверг
  • 22 августа 2019

Британский премьер непристойно вел себя на переговорах с Эммануэлем Макроном

Британцы сочли неподобающим поведение премьер-министра Бориса Джонсона на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Джонсон продемонстрировал плохие манеры на официальном мероприятии в Елисейском дворце. Судя по фото и видео, которые опубликовали журналисты, британский премьер позволил себе закинуть ноги на стол во время общения с Макроном.

Неуместное поведение разозлило британцев. Люди оставили гневные сообщения в адрес политика, называя его поведение грубым и стыдным, а также позором для британской короны.

 

В это же время издание Business Insider пишет, что поступок Джонсона, скорее всего, был шуткой, поскольку на опубликованных в Сети видео слышно, как политики смеются.

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