Борис Джонсон опозорил Елизавету II во Франции (видео)

Британский премьер непристойно вел себя на переговорах с Эммануэлем Макроном
Британцы сочли неподобающим поведение премьер-министра Бориса Джонсона на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
très diplomatique— Matthew Champion (@matthewchampion) 22 августа 2019 г.
(pic Christophe Petit Tesson/AFP/Getty Images) pic.twitter.com/qOQVbD72Pg
Джонсон продемонстрировал плохие манеры на официальном мероприятии в Елисейском дворце. Судя по фото и видео, которые опубликовали журналисты, британский премьер позволил себе закинуть ноги на стол во время общения с Макроном.
Неуместное поведение разозлило британцев. Люди оставили гневные сообщения в адрес политика, называя его поведение грубым и стыдным, а также позором для британской короны.
В это же время издание Business Insider пишет, что поступок Джонсона, скорее всего, был шуткой, поскольку на опубликованных в Сети видео слышно, как политики смеются.