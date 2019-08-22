Борис Джонсон опозорил Елизавету II во Франции (видео)

Британский премьер непристойно вел себя на переговорах с Эммануэлем Макроном

Британцы сочли неподобающим поведение премьер-министра Бориса Джонсона на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

très diplomatique



(pic Christophe Petit Tesson/AFP/Getty Images) pic.twitter.com/qOQVbD72Pg — Matthew Champion (@matthewchampion) 22 августа 2019 г.

Джонсон продемонстрировал плохие манеры на официальном мероприятии в Елисейском дворце. Судя по фото и видео, которые опубликовали журналисты, британский премьер позволил себе закинуть ноги на стол во время общения с Макроном.

Неуместное поведение разозлило британцев. Люди оставили гневные сообщения в адрес политика, называя его поведение грубым и стыдным, а также позором для британской короны.

В это же время издание Business Insider пишет, что поступок Джонсона, скорее всего, был шуткой, поскольку на опубликованных в Сети видео слышно, как политики смеются.

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