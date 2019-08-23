"Угроза миру": Россия призвала США отказаться от гонки вооружений

Постпред России при ООН отреагировал на позицию западных стран по американским ракетам

Итоги созванного по инициативе России и Китая заседания Совета Безопасности ООН в связи с разработками США ракет среднего радиуса действия оказались предсказуемыми. Вопреки фактам и здравому смыслу, Штаты и их союзники принялись вновь обвинять Москву. И угрозы миру, которые возникают в свете нового курса США на возобновление гонки вооружений, отошли на второй план. Несмотря на это, на недальновидность и опасность такой политики Вашингтона решила обратить внимание мирового сообщества Россия.

Это заседание Совета Безопасности ООН собирается по инициативе России и Китая. В начале недели в Пентагоне сообщили, что США провели испытания новой крылатой ракеты средней дальности. Подобное оружие было запрещено договором РСМД, который Вашингтон соблюдать отказался, передает "ТВ Центр".

"18 августа, спустя 2 недели после выхода из договора, Вашингтон осуществил при помощи пусковой установки МК-41 испытательный запуск ракеты средней дальности. Теперь, начиная с августа текущего года, каких-либо ограничений на разработку и развертывание подобных систем не существует. Тем самым вслед за денонсацией договора по ПРО, выбита очередная опора в архитектуре контроля над вооружениями", - отметил и.о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

В 2021-ом истекает действие еще одного договора, СНВ-3, в сохранении которого в нынешнем виде Вашингтон тоже, судя по всему, не заинтересован. На это намекали в американской администрации. По словам российской стороны, у Москвы нет сомнений - Вашингтон намеренно подрывает мировую стабильность. Договор РСМД еще был в силе, а в Пентагоне уже его нарушали.

Это можно понять и не обладая экспертными знаниями. Высокотехнологичные ракеты разрабатываются годами и лишь потом испытываются. Но представитель США на заседании Совбеза уверял - в сложившейся ситуации виновата Россия.

"Договора РСМД больше нет по причине действий Российской Федерации. Соединенные Штаты принимают необходимые меры для того, чтобы справиться с угрозой развертывания ракет Россией и Китаем. Договор РСМД эти задачи решить не смог. Сегодня у США нет ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Наоборот, Россия развернула множество таких ракет. Китай обладает примерно двумя тысячами таких ракет", - сказал и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн.

Американцы обвиняют Россию в том, что она обладает ракетой под названием "9М729". Но Минобороны специально проводило брифинг, на котором объясняла технические характеристики ракеты. Ее дальность меньше 500 километров, что полностью укладывалось в условия договора. Российская сторона утверждает: Москва до последнего боролась за сохранение ДРСМД. Еще декабре прошлого года наша страна выдвигала на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции в поддержку договора, но европейские союзники США тогда эту инициативу не поддержали. Сегодня вопрос уже поднимается под другим – очевидно, более острым углом.

Во время выступлений многими было отмечено, что необходима разработка новых международных подходов к решению проблемы. Однако на это могут уйти годы, а гонка вооружений фактически уже началась. В Москве при этом не устают подчеркивать - наша страна готова к диалогу.

Пётр Вершинин, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".