Фестиваль "Нас объединяет Шам" проходит в Дамаске

Едва заканчивается рабочий день, тысячи жителей Дамаска семьями отправляются в центр города

В Дамаске проходит фестиваль "Нас объединяет Шам". Впервые его провели год назад, после того как окрестности сирийской столицы были освобождены от боевиков. Основная цель организаторов праздника - отвлечь людей от тяжёлых воспоминаний о войне. Для гостей подготовили множество развлечений. Цены на всё минимальные. Фестиваль продлится месяц. Ожидается, что его посетят сотни тысяч жителей Дамаска и пригородов.

Подробнее – в репортаже Алексея Платонова