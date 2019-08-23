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Фестиваль "Нас объединяет Шам" проходит в Дамаске

09:00
  • пятница
  • 23 августа 2019

Едва заканчивается рабочий день, тысячи жителей Дамаска семьями отправляются в центр города

В Дамаске проходит фестиваль "Нас объединяет Шам". Впервые его провели год назад, после того как окрестности сирийской столицы были освобождены от боевиков. Основная цель организаторов праздника - отвлечь людей от тяжёлых воспоминаний о войне. Для гостей подготовили множество развлечений. Цены на всё минимальные. Фестиваль продлится месяц. Ожидается, что его посетят сотни тысяч жителей Дамаска и пригородов.

Подробнее – в репортаже Алексея Платонова

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