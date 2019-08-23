Россиян атакуют зараженные смертельной инфекцией комары

Насекомые переносят опасные тропические болезни

Тропические болезни перестали быть экзотикой для россиян. В южные регионы России мигрировали разносчики смертельных инфекций из Египта и Юго-Восточной Азии. Комары переносят вирусы вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки.

Зафиксировали медики и еще одно опасное заболевание – лихорадку Западного Нила. Роспотребнадзор сообщает о семи заболевших на Кубани. Но проблема намного масштабнее: как предупреждают ученые, из-за общего повышения температур комары постепенно заполонят и Центральный регион.

Опасность грозит не только России. Все дело в глобальном потеплении, из-за которого насекомые мигрируют туда, где климат для них комфортный, пояснил сотрудник Института Марциновского Александр Лукашев.

"Это общемировая проблема, когда переносчики тропических болезней, которые в принципе не должны появляться на севере, мигрируют в области с подходящими им температурными условиями. Похожая картина наблюдается и в Европе. По прогнозам ученых, к 2050 году эти комары распространятся даже в Швеции. У нас они размножились на юге, а теперь продвигаются в Центральную Россию", - приводят слова ученого "Известия".

Биологи предупреждают, что инфекцию переносят в основном два вида комаров. Отличить их можно по характерным признакам. Первых – по ярким белым отметинам на ногах и полосам на спине. Пятнистое брюшко и черно-белые полосы на ногах - отличительный признак второго вида.