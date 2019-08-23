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Стало известно, как дети Питта и Джоли относятся к Энистон

09:10
  • пятница
  • 23 августа 2019

Актеры серьезно относятся к своей второй попытке

Пока таблоиды приписывают Брэду Питту романы с молодыми актрисами, папарацци сняли его с бывшей женой Дженнифер Энистон. Пара посетила автосалон в Лос-Анджелесе.
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Как рассказал очевидец американскому журналу OK! Джен и Брэд весело провели время. "Они смеялись над шутками друг друга. Не похоже, что они хотели спрятаться или что-то в этом роде. Быть вместе казалось им нормальным", - рассказал инсайдер.

Кроме того недавно Джен призналась друзьям, что снова пытается наладить отношения с Брэдом. Энистон заверила приятелей, что Брэд стал другим человеком. Он изменил свою жизнь и теперь стал тем парнем, в которого она влюбилась 15 лет назад.

Похоже, актеры серьезно относятся к своей второй попытке. По словам друзей пары, недавно Дженнифер Энистон встретилась с детьми Питта и Анджелины Джоли. Хотя она была чрезвычайно взволнована, актриса сразу же поладила с наследниками Брэда.

"Дети сказали Брэду, они любят Джен и думают, что она крутая", - отметил друг пары.

Это была не первая встреча Энистон и детей Питта. Познакомились они еще в прошлом году, однако времени пообщаться и узнать друг друга ранее у них не было.

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