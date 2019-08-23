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Россиянам напомнили о длинных выходных

08:36
  • пятница
  • 23 августа 2019

4 ноября - государственный праздник

В ноябре у жителей России будет три выходных подряд из-за того, что 4 ноября отмечается День народного единства. "Таким образом, отдыхать россияне будут три дня: со 2 по 4 ноября", - рассказали ТАСС в пятницу в пресс-службе Роструда.

В середине июля правительство утвердило график выходных и праздничных дней на 2020 год. Новогодние каникулы на этот раз они будут не очень продолжительными – с 1 по 8 января. На День защитника Отечества россияне будут отдыхать с 22 по 24 февраля.

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