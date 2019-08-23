Рассекречены документы об освобождении Кишинева

Минобороны обнародовало архивы по освобождению Кишинева от фашистов

Министерство обороны рассекретило документы о проведении Ясско-Кишиневской операции. Публикация посвящена 75-ой годовщине освобождения столицы Молдавии от фашистских захватчиков.

В новом мультимедийном разделе на сайте ведомства все желающие могут познакомиться со схемами боевых и разведывательных действий, оперативными сводками, наградными листами. А также свидетельствами местных жителей о бесчинствах захватчиков, передает "Газета.Ru".

Гриф секретности снят и с документа, содержащего ультиматум генерала Толбухина командованию румынских и немецких войск после освобождения Кишинева. Всем сдавшимся в плен советский военачальник гарантировал жизнь. Оружие сложили более 55 тысяч вражеских солдат.