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Рассекречены документы об освобождении Кишинева

08:42
  • пятница
  • 23 августа 2019

Минобороны обнародовало архивы по освобождению Кишинева от фашистов

Министерство обороны рассекретило документы  о проведении Ясско-Кишиневской операции. Публикация посвящена 75-ой годовщине освобождения столицы Молдавии от фашистских захватчиков.
Минобороны рассекретило уникальные архивные документы

В новом мультимедийном разделе на сайте ведомства все желающие могут познакомиться со схемами боевых и разведывательных действий, оперативными сводками, наградными листами. А также свидетельствами местных жителей о бесчинствах захватчиков, передает "Газета.Ru".

Гриф секретности снят и с документа, содержащего ультиматум генерала Толбухина командованию румынских и немецких войск после освобождения Кишинева. Всем сдавшимся в плен советский военачальник гарантировал жизнь. Оружие сложили более 55 тысяч вражеских солдат.

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