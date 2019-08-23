Кличко присвоил особый статус Севастополю

У мэра Киева проблемы с географией

Виталий Кличко очень переживает о том, что украинские власти хотят ограничить полномочия мэра Киева. Ведь таким образом они уничтожают самоуправление, считает градоначальник.

По словам Кличко, на Украине есть два города с "особым статусом". Первый, конечно, Киев. А вот второй "украинский" город – Севастополь, заявил мэр украинской столицы.

"В Украине два города с особым статусом: Киев и Севастополь. И вот в том законе прописано, что только в этих двух городах, мэр становится председателем городской администрации. А хотят сделать, чтобы мэр стал номинальной должностью: сидеть рассказывать, что он мэр, ленточки перерезать и цветы к памятникам класть", — сказал Виталий Кличко.

Киевский мэр, вероятно, забыл, что после мартовского референдума 2014 года Севастополь воссоединился с Россией и стал российским городом федерального значения.

Кличко в эфире телеканала NewsOne долго жаловался на то, что "закон о столице" хотят изменить. Киевский мэр в таком случае лишится полномочий главы городского совета, и пост, который занимает бывший чемпион по боксу.

Градоначальник заявил, что хочет жить в Киеве – и жить по европейским стандартам. Кличко заверил, что выкладывается для достижения этих стандартов "на 110%", пишет РИА Новости.