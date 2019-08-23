В России установлен рекорд по числу долгожителей

Численность людей старше 100 лет растет уже в течение 8 лет подряд

На сегодняшний день в России проживают более 20,5 тысячи россиян в возрасте от 100 лет и старше. Это почти на 17% больше, чем годом ранее, сообщает Росстат.

Между тем, по данным экспертов, дело не только в увеличении продолжительности жизни, но еще и в том, что усовершенствовалась система статистического учета.

"Самые точные данные статистики получают после переписи населения. 2011 год, с которого пошел стабильный рост, как раз стал следующим после этого события. И это позволило оперировать более точными данными", - рассказал газете "Известия" заместитель заведующего международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин.

Специалисты полагают, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем. Каждый десятый рожденный в нынешнее время ребенок может дожить до 100 лет, считает Шульгин.

Ранее Минздрав дал россиянам рекомендации, как продлить свою жизнь. Простые советы помогут улучшить свое здоровье. В частности, врачи советуют отказаться от курения и алкоголя.