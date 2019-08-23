ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России установлен рекорд по числу долгожителей

09:54
  • пятница
  • 23 августа 2019

Численность людей старше 100 лет растет уже в течение 8 лет подряд

На сегодняшний день в России проживают более 20,5 тысячи россиян в возрасте от 100 лет и старше. Это почти на 17% больше, чем годом ранее, сообщает Росстат.

Сколько яблок можно есть без вреда для здоровья
Как быть здоровым долго - Полина Киценко рассказала москвичам

Между тем, по данным экспертов, дело не только в увеличении продолжительности жизни, но еще и в том, что усовершенствовалась система статистического учета.

"Самые точные данные статистики получают после переписи населения. 2011 год, с которого пошел стабильный рост, как раз стал следующим после этого события. И это позволило оперировать более точными данными", - рассказал газете "Известия" заместитель заведующего международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин.

Специалисты полагают, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем. Каждый десятый рожденный в нынешнее время ребенок может дожить до 100 лет, считает Шульгин.

Ранее Минздрав дал россиянам рекомендации, как продлить свою жизнь. Простые советы помогут улучшить свое здоровье. В частности, врачи советуют отказаться от курения и алкоголя.

Главное сегодня
Местные жители на лавочке в деревне
Местные жители на лавочке в деревне
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.