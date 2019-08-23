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Зеленский получил инструкцию по признанию Крыма российским

09:42
  • пятница
  • 23 августа 2019

Президенту Украины напомнили, что на полуострове живут люди

Владимиру Зеленскому напомнили, что в Крыму живут люди – хотя президент Украины, похоже, воспринимает полуостров, как "кусок территории без населения". Именно эти люди и высказались в свое время за возвращение в состав России – что и произошло на законных основаниях.
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Властям в Киеве следует смириться с существующим положением дел и разработать план поэтапного признания Крыма частью России, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Никаких вариантов для возвращения Крыма в Украину нет. Зеленскому и его окружению сложно сразу признать российский статус Крыма, несмотря на неизбежность этого процесса, так как это вызовет определенную реакцию. Поэтому ему нужно искать компромиссные варианты", — заявил сенатор от крымского региона.

К сожалению, Владимир Зеленский пока продолжает курс своего предшественника Петра Порошенко, отметил Цеков. Тогда как признание украинской властью Крыма частью России позволило бы улучшить отношения между странами – и Украина получит возможность полноценно развиваться, как цивилизованное государство, приводит слова Цекова РИА Новости.

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