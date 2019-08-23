У Заворотнюк после рождения третьего ребенка заподозрили рак мозга

Актрису заменили в ближайших спектаклях

Журнал "Тайны звезд" распространил тревожные новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. По данным издания, у актрисы подозревают рак мозга.

Как утверждает журнал, 48-летняя артистка уже долгое время не появляется на светских мероприятиях. Последний раз Анастасию видели на публике весной. Тогда особо наблюдательные разглядели на шее Заворотнюк шрам.

"Очень похоже на след от биопсии загрудинных узлов. За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогрануломатоз – разновидности рака крови", – прокомментировали шрам артистки врач-онколог.

В свою очередь журнал StarHit узнал, что в начале августа Заворотнюк отказалась от участия в спектакле "Все мужчины делают это". "Анастасия приболела", – сообщила заменившая ее Ирина Сотикова.

Однако в окружении актрисы иначе прокомментировали ее отсутствие в театре. "Ребята оформляют документы. Петя же американец, вот и девочкам гражданство оформляет", - пояснил агент звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Таблоид Дни.ру проследил, как на новости о спектакле без Анастасии отреагировали поклонники. Судя по комментариям в Сети, фанатов это взволновало. Они подозревают, что Заворотнюк оформляет документы, чтобы лечиться в Америке. Многие вспомнили трагедию Жанны Фриске.

Напомним, осенью 2018 года Анастасия Заворотнюк родила третьего ребенка. Отцом дочери актрисы стал фигурист Петр Чернышев. Девочку назвали Милой. По слухам, после множества попыток зачать ребенка пара прибегла к помощи суррогатной матери. По другим данным, актриса сделала ЭКО.