Эксперты определили самое вкусное слоеное тесто

Все образцы оказались безопасными

"Росконтроль" опубликовал итоги проверки популярных марок слоеного теста. Результаты экспертизы есть в распоряжении ТВЦ.ru. Проверены образцы слоеного бездрожжевого теста торговых марок "Цезарь Premium", "Морозко", "Каждый день", "Хлебный дом/Звездное тесто", "Черемушки", "То, что надо!", "Талосто/Без хлопот".

Эксперты изучили не только особенности состава и микробиологические показатели: оценивались также безопасность и вкус. Безопасным оказалось все проверенное тесто. Нарушения были – но незначительные и не представляющие опасности для здоровья потребителей. Замечания у экспертов возникли к двум брендам - "Цезарь Premium" и "Морозко". В них нашлись не указанные в составе модифицированные жиры.

Самым вкусным и воздушным оказалось слоеное тесто "Черемушки". Ко всем его достоинствам прибавилась и доступная цена. Не нашлось консервантов в составе теста "Хлебный дом/Звездное", которое заняло по итогам экспертизы второе место. Бренды "Каждый день" и "Талосто/Без хлопот" разделили 3-4 места. Продукция марки "То, что надо!" с трудом выдержало испытания, предложенные экспертами "Росконтроля", и оказалась на пятом месте.