Как пакт Молотова — Риббентропа помог победить нацизм

80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом

Сегодня 80 лет советско-германскому договору о ненападении. Соглашение фактически отсрочило наступление на СССР и дало возможность Красной армии к 41-ому году почти вдвое нарастить свой потенциал. Еще тогда западные страны не спешили объединяться, чтобы дать отпор фашистской агрессии. А теперь и вовсе пытаются поставить знак равенства между Советским Союзом и гитлеровской Германией.

Договор о взаимном ненападении с Германией Советский Союз заключил одним из последних на европейском пространстве. Ранее такие же пакты с нацистами подписали Великобритания, Франция, страны Балтии и даже Польша. Но именно документ, заключенный между Берлином и Москвой, становится объектом спекуляций. Варшава и вовсе называет договоренность сговором, а себя - его жертвой, передает "ТВ Центр".

В Европе, которую от нацистов СССР освобождал очень дорогой ценой, теперь признаком хорошего тона считается ставить знак равенства между Советским союзом и фашистской Германией. Тогда, 80 лет назад, лицемерие тоже было основой европейской политики. Москва предпринимала массу попыток, чтобы создать антигитлеровскую коалицию. Коллективный запад тянул время, ожидая, когда Гитлер уничтожит коммунистов. Та же Польша рассчитывала при таком раскладе получить советские земли.

"Это вполне себе средней руки хищник. Мы это можем, например, видеть на эстонской карикатуре в журнале "Kratt" в 1938 году. Мы знаем, что Польша поучаствовала в раздербанивании Чехословакии", - рассказал руководитель исследовательских программ фонда "Историческая память" Владимир Симиндей.

А именно получила Тешинскую область. И никаких угрызений совести. Впрочем, судьба самой Польши уже была решена за три с половиной месяца до подписания договора о ненападении между Берлином и Москвой.

"11 апреля 1939 года Гитлер утвердил план подготовки Германии к войне и одним из приложений этого плана был так называемый план "Вайс" - план нападения на Польшу. Где уже четко говорилось, о том, что в июле-августе 39-ого года Гитлер обязательно нападет на Польшу", - рассказал директор Российского государственного военного архива Владимир Тарасов.

А значит утверждение, что договор о ненападении между Германией и СССР спровоцировал раздел Польши и начало Второй мировой войны, мягко говоря, далеко от реальности. А вот для Москвы соглашение стало победой советской дипломатии. Гитлер никогда не скрывал, что будет искать жизненное пространство на востоке. К 1939-ому он уже присоединил Австрию, забрал часть Чехословакии. Следующим шагом должна была стать Прибалтика.

В 1939-ом СССР не был готов к масштабной войне. Это показала финская кампания. Советская армия испытывала проблемы с управлением и снабжением — результат репрессий. Командиров начали реабилитировать и возвращать в строй. Но на все это нужно было время, которого не было.

За два года, выигранные советской дипломатией, конструкторы создали и поставили в строй то, что теперь называют "оружием Победы". Штурмовики Ил-2, танки Т-34, системы реактивной артиллерии "Катюша" и многое другое. Руководство страны увеличило армию и количество военных училищ. Перенос границ измотал нацистов на подходе к Москве, а Япония после поражения от советский войск на Халхин-Голе и подписания договора между Берлином и Москвой уже не доверяла Гитлеру, и масштабных вылазок на территорию СССР не предпринимала.

Александр Огородников, Татьяна Сидорова, Александр Званцев, "ТВ Центр".