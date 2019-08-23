Как в Крыму отметили День государственного флага

Триколор в этот день традиционно подняли на одной из самых высоких точек Крыма – горе Ай-Петри

Всё больше людей из разных городов присоединяются к юбилейным торжествам в честь 350-летия российского флага. Архангельск, Саратов, Южно-Сахалинск - развлекательные программы организованы на площадях, в парках и скверах. Концерты, танцевальные флешмобы, развлекательные игры и викторины - в честь национального триколора. Яркий флешмоб состоялся в Новосибирске. Там с развивающимися флагами и под звуки сигнальных гудков устроили автопробег на внедорожниках. К торжествам присоединились и жители Крыма.

В Крыму и Севастополе особенное, трепетное отношение к российскому флагу. Это не только символ воссоединения полуострова с Россией. Но и символ борьбы за свое право на самоопределение.

День флага на полуострове отмечают пятый раз. Хотя связь между регионом и Россией прослеживалась всегда. Даже в 1992 году для флага Республики выбрали точно такие же цвета, как и на российском триколоре. А в девизе "процветание в единстве" многие уже тогда видели цель, которой крымчане добились в марте 2014 года.

Подробнее – в репортаже Никиты Васильева