ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Красной площади в пятницу стартует фестиваль "Спасская башня"

12:00
  • пятница
  • 23 августа 2019

Накануне вечером состоялась генеральная репетиция открытия

Лучшие военные оркестры из 12 стран мира, световые инсталляции и масштабное пиротехническое шоу. В пятницу на Красной площади стартует международный музыкальный фестиваль "Спасская башня".

На генеральной репетиции все всерьез. Шутки в сторону, инструменты в руки. Пока на брусчатку стягиваются международные музыкальные войска, на манеже  уже вовсю фланкируют клинками, передает "ТВ Центр".

Какая "Спасская башня" без демонстрации мастерства всадников?  Конное шоу-это элементы джигитовки и сложнейшие трюки. Страшно и красиво. Тянут носок и чеканят шаг военнослужащие - участники оркестров. Как только куранты Спасской башни отбивают точное время, расплываются в улыбке не только зрители, сами участники. Все флаги в гости к нам. В этом году стран-участниц - 12.Но фактически - втрое больше. В их честь - приветственный салют.

Начищены сапоги, звездное небо отражается в глянце инструментов. В военной форме и в штатском отплясывают от души. На смену задорному рок-н-ролл - рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда" в исполнении оркестра альпийских стрелков, или нордическая ламбада - зажигательный танец от Норвежского марширующего оркестра.

Дебютанты фестиваля - Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики. Церемониальный танец с саблями - неотъемлемая часть каждого военного парада этой страны.

Вслед за сдержанными корейцами на брусчатке - солнечный Азербайджан. Национальные костюмы вперемешку с военной формой. Марши - с темпераментными ритмами. Японские барабаны - символ культуры страны восходящего солнца.

Главная тема фестиваля - соло с оркестром. 30 военных музыкальных коллективов. Свои программы на Красной площади представят две международные группы - Кельтский оркестр военных волынок и барабанов, а также команда кельтских танцоров.  Это премьера.

Почти полсотни танцоров - поровну тех, кто исполняет кельтские и шотландские танцы. Все из разных стран. Каждый прошел строгий кастинг. И разучивали движения дистанционно. И партитуры тоже. Дэвида Джонстона, наряду с Мирей Матье, называют талисманом фестиваля. В этом году он снова удивляет.

Анастасия Мартынова, Сергей Давидяк и Андрей Талалай, "ТВ Центр", Москва.

Главное сегодня
Репетиция парада участников фестиваля "Спасская башня"
Репетиция парада участников фестиваля "Спасская башня"
Репетиция парада участников фестиваля "Спасская башня"
Репетиция парада участников фестиваля "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.