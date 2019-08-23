На Красной площади в пятницу стартует фестиваль "Спасская башня"

Накануне вечером состоялась генеральная репетиция открытия

Лучшие военные оркестры из 12 стран мира, световые инсталляции и масштабное пиротехническое шоу. В пятницу на Красной площади стартует международный музыкальный фестиваль "Спасская башня".

На генеральной репетиции все всерьез. Шутки в сторону, инструменты в руки. Пока на брусчатку стягиваются международные музыкальные войска, на манеже уже вовсю фланкируют клинками, передает "ТВ Центр".

Какая "Спасская башня" без демонстрации мастерства всадников? Конное шоу-это элементы джигитовки и сложнейшие трюки. Страшно и красиво. Тянут носок и чеканят шаг военнослужащие - участники оркестров. Как только куранты Спасской башни отбивают точное время, расплываются в улыбке не только зрители, сами участники. Все флаги в гости к нам. В этом году стран-участниц - 12.Но фактически - втрое больше. В их честь - приветственный салют.

Начищены сапоги, звездное небо отражается в глянце инструментов. В военной форме и в штатском отплясывают от души. На смену задорному рок-н-ролл - рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда" в исполнении оркестра альпийских стрелков, или нордическая ламбада - зажигательный танец от Норвежского марширующего оркестра.

Дебютанты фестиваля - Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики. Церемониальный танец с саблями - неотъемлемая часть каждого военного парада этой страны.

Вслед за сдержанными корейцами на брусчатке - солнечный Азербайджан. Национальные костюмы вперемешку с военной формой. Марши - с темпераментными ритмами. Японские барабаны - символ культуры страны восходящего солнца.

Главная тема фестиваля - соло с оркестром. 30 военных музыкальных коллективов. Свои программы на Красной площади представят две международные группы - Кельтский оркестр военных волынок и барабанов, а также команда кельтских танцоров. Это премьера.

Почти полсотни танцоров - поровну тех, кто исполняет кельтские и шотландские танцы. Все из разных стран. Каждый прошел строгий кастинг. И разучивали движения дистанционно. И партитуры тоже. Дэвида Джонстона, наряду с Мирей Матье, называют талисманом фестиваля. В этом году он снова удивляет.

Анастасия Мартынова, Сергей Давидяк и Андрей Талалай, "ТВ Центр", Москва.